بالفيديو.. مصر.. طالبة تتحول إلى جثة في شارع "باريس"

المصدر: مروة سليم - دبي

لقيت طالبة مصرية مصرعها اثر سقوط "لوح خشب" على رأسها في شارع باريس بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأوضحت كاميرات المراقبة لحظة سقوط "لوح خشبي" فوق رأس الطالبة "داليا الخواجة" 17 عاما بالصف الثالث الثانوي، أثناء مرورها برفقة صديقاتها تحت بناية قيد الإنشاء، حيث سقط "اللوح" فجأة فوق رأسها، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وتداول الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" في محافظة المنوفية، مقطع الفيديو، مطالبين بالقبض على المقاول المتسبب في ذلك، والتحقيق مع مسؤولي الحي لعدم الرقابة والمتابعة على هذه الأعمال.

الفيديو نقلاً عن صحيفة "صدى البلد"