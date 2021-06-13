يفوز في مزاد علني برحلة فضاء مع جيف بيزوس

المصدر: نيويورك - د ب أ

فاز أحد المزايدين، أمس، بمقعد في أول رحلة فضائية مأهولة تستغرق عشر دقائق باستخدام كبسولة جديدة لشركة بلو أوريجين مقابل 28 مليون دولار.

ويخطط جيف بيزوس رئيس شركة أمازون، ومؤسس بلو أوريجين، أن يكون على متن الصاروخ نيو شيبرد في 20 يوليو المقبل.

وعلاوة على الفائز، الذي سيتم الكشف عن هويته في الأسابيع المقبلة، ستحمل الكبسولة ثلاثة ركاب آخرين هم بيزوس وشقيقه مارك، بالإضافة إلى شخص رابع لم يتحدد بعد.

وبعد إطلاقها، من المتوقع أن تتسارع المركبة الفضائية إلى أكثر من 3700 كيلومتر في الساعة في غضون دقيقتين.

وبعد ثلاث دقائق، يجب أن يبدأ انعدام الوزن قبل أن تصل الكبسولة إلى ارتفاع يزيد عن 100 كيلومتر فوق سطح الأرض.

يشار إلى أن المحطة الفضائية الدولية تبعد نحو 400 كيلومتر فوق سطح الأرض.

وفي أعقاب الرحلة التي تصل إلى ارتفاعات عالية سيعود رواد الفضاء إلى الغلاف الجوي للأرض وستهبط سفينة نيو شيبرد في صحراء تكساس بمساعدة بعض المظلات الكبيرة لإبطائها.

وبموجب القيمة النهائية للمزاد التي بلغت 28 مليون دولار فإن قيمة كل ثانية على متن الرحلة تبلغ حوالي 45 ألف دولار.