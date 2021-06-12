بالصور.. مشترك "فويس كيدز" يعتدي على جاره بالضرب

المصدر: مروة سليم - دبي

تقدمت والدة الصبي حسن شريف علوان البالغ من العمر 15 عاماً، ببلاغ لقسم شرطة حلوان بالقاهرة ضد "معاذ عيسى" أحد المشاركين في برنامج المسابقات الشهير "فويس كيدز" اثر اعتداء الأخير على ابنها، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الصبي حسن شريف علوان، أصيب بكسر في الجمجمة اثر الاعتداء عليه.

وقالت الأم في البلاغ التي تقدمت به أمس، إن ابنها يوم الحادث قابل جاره معاذ، وتلفظ معه ببعض الكلمات محاولًا استفزاز نجلها، ثم اعتدى عليه بمفتاح على رأسه ما أدى لكسر في الجمجمة ودخول المفتاح داخل رأسه، ما استدعى إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته.

وأضافت الأم أنه تم نقل نجلها إلى المستشفى وتطلبت الإصابة إجراء عملية جراحية لنزع المفتاح من رأسه، وبأنه حالياً في فترة العلاج بعد إجراء العملية، موضحة أن العلاج سيتطلب وقتاً طويلًا.

كما أوضحت والدة حسن أنها تنتظر التقرير الطبي الذي سيتم تسليمه للنيابة، وأن المفتاح تم تحريزه لتقديمه للنيابة أيضاً بعد استخراجه من رأس ابنها.

يذكر أن برنامج "ذا فويس كيدز" هو النسخة المخصصة للأطفال بين 7 و14 سنة من برنامج "ذا فويس أحلى صوت"، والذي عُرِض موسمه الأول بداية من 2 يناير 2016.

الصور نقلاً عن صحيفة "الوطن".