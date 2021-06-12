بالفيديو.. تلقي جثة رضيعها في القمامة بمصر

المصدر: مروة سليم - دبي

كشفت كاميرات المراقبة جريمة اقترفتها أم مصرية بحق طفلها الرضيع بعد أن ألقت جثته في صندوق قمامة، بمنطقة محور العصار في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الأم "34 عاماً"، ألقت جثتة رضيعها "15 يوماً"، في صندوق القمامة بعدما توفي منها أثناء الرضاعة.

وقالت الأم خلال التحقيقات بعد القاء القبض عليها اثر تفريغ كاميرات المراقبة واكتشاف الجريمة،إنه أثناء إرضاع ابنها صباح أحد الأيام تعرض الرضيع للاختناق ولم يستطع التنفس وحاولت إسعافه لكن لم تستطع، مشيرة إلى أنها قامت بإلقائه في القمامة للتخلص منه خوفا من المسؤولية.

وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطاراً من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بالعثور على طفل داخل صندوق قمامة بدائرة القسم، وبعمل التحريات ومشاهدة كاميرات المراقبة، تبين أن سيدة ألقته وهربت، حيث تبين أنها والدته هي من قامت بإلقائه في الصندوق عقب وفاته.

وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث، كما أمرت بالتصريح بدفن الجثة.

الفيديو نقلاً عن مواقع التواصل الإجتماعي.