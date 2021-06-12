تستيقظ من غيبوبة 10 أشهر لتكتشف أنها أما لطفلة

المصدر: ترجمة مروة سليم

استيقظت امرأة من مونت سان سافينو، بايطاليا، بعد دخولها في غيبوبة لمدة 10 أشهر لتكتشف أنها أصبحت أماً لطفلة، وذلك كما ذكرت "بي بي سي" عبر موقعها الإلكتروني.

وكانت كريستينا روسي 37 عاماً، حاملاً في شهرها السابع عندما أصيبت بنوبة قلبية في يوليو من العام الماضي.

وولدت ابنتها كاترينا بعملية قيصرية طارئة أجراها لها الأطباء بعد نقل الأم إلى المستشفى.

وتم دفع تكاليف علاجها من خلال صفحة تبرعات على GoFundMe والتي أنشأها زوجها لجمع مصاريف علاجها، والتي جمعت حتى الآن أكثر من 170 ألف يورو "208 آلاف دولار ، 148 ألف جنيه إسترليني".