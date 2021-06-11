زفاف في مصر يثير الجدل بسبب لبس "المعازيم"!

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا من حفل زفاف غريب في مصر، حيث حرص الحضور على ارتداء ملابس العزل المخصصة للحماية من فيروس كورونا، التي يرتديها الأطباء في المستشفيات، الأمر الذي أثار حالة من الجدل.

وأظهرت الصور ملابس العزل لزملاء طبيب في حفل زواجه، وسط جموع المعازيم، الأمر الذي أثار دهشة الحاضرين، في احتفال فريد من نوعه منذ جائحة كورونا.

وتبين، بحسب وسائل إعلام مصرية ، أن العريس يدعى محمد عباس، من قرية الجبلاو، بدائرة مركز قنا، وأنهم اتفقوا على أن يحتفلوا بزفافه بشكل فريد، فقرروا ارتداء ملابس العزل، والذهاب بها لحضور العرس، كدعم معنوي لزميلهم، في ظل المعركة التي تخوضها الأطقم الطبية بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جهته، قال العريس وهو طبيب في مستشفى الصدر، المخصص لفرز وعزل كورونا، في تصريحات صحفية، إن ”ما حدث لفتة طيبة من الطاقم الطبي في المستشفى، وكنوع من الدعم المعنوي، في ظل ما يواجهه الأطباء من صعوبات في مواجهة فيروس كورونا“.