ذهبت إلى حفل وتركت رضيعها يموت جوعاً

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي طفل رضيع في روسيا يبلغ من العمر 11 شهرا، بعدما تركته والدته وحيداً وذهبت مع أصدقائها للحفل .



وتركت «أولجا بازاروفا»، البالغة من العمر 25 عاما، وتعيش في مدينة زولاتوست الروسية، طفلها الرضيع، وشقيقته البالغة من العمر 3 أعوامفي البيت من أجل أن تمرح مع أصدقائها، وعانى الرضيع من الجوع مع شقيقته حتى توفي في سريره، فيما نجت أخته بمعجزة.

وخلال جلسة استماع في المحكمة، شهد جيران الأم بأنها دائمة التغيب عن طفليها بالأيام وتركهما بمفردهما، واعترفت الأم أمام القاضي بذلك.

وتم اكتشاف وفاة الطفل الرضيع من قبل والدة «أولجا»، حيث ذهبت للاطمئنان عليها وعلى الأطفال بعد 4 أيام من غياب الأم لتفاجأ بما حدث، وأوضحت الجدة في أقوالها أنها ذهبت للاطمئنان على ابنتها بعد فشل الوصول إليها على الهاتف.

ووفقا لتسجيلات المحكمة، فإنه تم العثور على الطفل ميتا من الجوع على سريره، فيما كانت شقيقته على حافة الموت، واتصلت الجدة بالإسعاف، ونقلت الطفلة إلى المستشفى.

وتعاني الطفلة من سوء تغذية حاد وترقد حاليا بالعناية المركزة .

وأوضح المدعي العام، أن الأم تركت أطفالها دون أي طعام في الثلاجة، ولم يكن هناك طعام مخصص للأطفال عند تفتيش الشقة.

تم الحكم على «أولجا» بتهمة قتل قاصر بقسوة، بالسجن 14 عاما وتجريدها من أحقية الأمومة، لكل من طفلتها وابنها الآخر، وسيتم إيداعهما في دار الأيتام، بعد اكتشاف أن والد الطفلة في السجن أيضا.