بالصور.. العثور على قرد تائه في محطة قطار!

المصدر: ترجمة مروة سليم

عثر أحد المسافرين في محطة قطار "كامبو سلانغ" بالقرب من جلاسكو، باسكتلندا، على قرد تائه من عائلة كانت تقوم بتربيته، وذلك كما ذكرت "بي بي سي" عبر موقعها الإلكتروني.

ونشرت سكك حديد أسكتلندا عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" بياناً قالت من خلاله "بعض الأشخاص يمكن أن يفقدون أموالهم أو هاتفهم أو أي من متعلقاتهم الشخصية، وتابعت: "لكن في هذه الحادثة، فإن ما عثرنا عليه هو قرد من فئة الرئيسيات، وعلى من فقده أن يأتي لاستلامه من محطة قطار "كامبو سلانغ" بالقرب من جلاسكو.

وقالت سكك حديد أسكتلندا في تغريدة أخرى أن القرد عاد إلى العائلة التي تملكه، وأرفقت ذلك بصورة قالت إنها لآخر طعام كان يتناوله القرد قبل فقده.