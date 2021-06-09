وفاة شاب قبل خطوبته بيومين

المصدر: مروة سليم - دبي

توفي شاب يبلغ من العمر 26 عاماً، قبل الإحتفال بحفل خطوبته بيومين، في قرية الغريرة بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن شقيق "محمود كرار" الذي كان يعمل جزاراً، أوضح أن المتوفى كان يستعد لحفل خطوبته خلال اليومين المقبلين، ولكنه بعدما قام بشراء ذهب العروسة واحتفل مع أسرتهما وأصدقائهما بقرب حفل خطوبته، توجه للنوم ولكنه أصيب بألم شديدة في الصدر وتوفي قبل وصولهم للمستشفى.

وأضاف محمد شقيق المتوفى، أن جميع أبناء قرية الغريرة كانوا يحبون ويحترمون "عريس الجنة"، حيث كانت أخلاقه عالية مع الجميع، وكان من الرجال الذين يتواجدون في مختلف المناسبات السعيدة والحزينة بالقرية، ولم يتعرض بأذى لأي شخص فقد كانت حياته كلها عمل واحترام مع الجميع، لذلك أطلق أهل القرية عليه "عريس الجنة".