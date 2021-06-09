مقتل رجلين جراء سقوط طائرة في ألمانيا

المصدر: جلنهاوزن - د ب أ

لقي رجلان حتفهما جراء سقوط طائرة خفيفة في منطقة بولاية هيسن على الحدود مع ولاية بافاريا، أمس.

وأفاد متحدث باسم الشرطة بأن الطائرة سقطت لسبب غير معروف بعد في أحراش تقع عند منحدر في بلدة جلنهاوزن.

ورجح أن الطائرة كانت في طريقها للهبوط في مطار قريب مخصص للطائرات الشراعية والخفيفة، وأوضح أنه يبدو أن العبوة التي تطلق مظلة إنقاذ الطوارئ للطائرة بأكملها لم تنفجر.

وقال إن متخصصين تابعين لمكتب مكافحة الجريمة في هيسن فجروها على الأرض بشكل تحت السيطرة.

وحسب المتحدث، فإن أحد القتيلين/53 عاما/ والآخر /67 عاما/ وأضاف المتحدث أن الحادثة لم تسفر عن التأثير على حركة السير في الطريق السريع القريب من موقعها، وستقوم رافعة بانتشال حطام الطائرة.