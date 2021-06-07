القبض على طالب متهم بتجارة المخدرات في بريطانيا!

المصدر: ترجمة مروة سليم

اعتقلت الشرطة البريطانية طالب في المدرسة الابتدائية يبلغ من العمر 9 سنوات، لاتهامه بتجارة المخدرات.

وألقت الشرطة القبض على الطفل الذي لم يكشف عن اسمه، والذ يعد أصغر تاجر مخدرات في المملكة المتحدة، وبحوزته كمية كبيرة من الكوكايين أثناء استعداده لتوزيعها.

من جانبها ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن الطفل الذي لم يكشف عن اسمه، قد يكون أجبر على حيازة هذه المخدرات، التي قد تعود لأحد غيره.

وأضافت الصحيفة أنه لا يمكن توجيه الاتهامات للطفل، وذلك لكون سنه أقل من 10 أعوام، وهي السن القانونية للمسؤولية الجنائية في إنجلترا وويلز.