الشرطة الأسترالية تحرر حوتاً صغيراً من شباك صيد

المصدر: ملبورن - رويترز

حررت الشرطة البحرية الأسترالية حوتا أحدب تشابكت حوله حبال الصيد وعوامات بحرية قبالة ساحل سيدني في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وأرسلت الشرطة طائرة هليكوبتر للبحث في مياه قرب شاطئ بوندي بعد أن أبلغ مواطنون عن وجود حوت يعاني من مشكلة.

وقال مفتش الشرطة براد مونك لوسائل إعلام اليوم الاثنين "بدا أن شباك صيد وعوامتين بحريتين التفت حوله... كانت هناك العديد من المركبات حول الحوت في ذلك الوقت وبدا أنه في وضع صعب".

وتهاجر الحيتان الحدباء شمالا من القطب الجنوبي البارد على طول الساحل الشرقي الأسترالي إلى المياه شبه الاستوائية في الفترة من يونيو حزيران وحتى نوفمبر تشرين الثاني تقريبا حيث التزاوج والتكاثر.

وقال مونك إن الحوت، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر عاما واحدا، شوهد لآخر مرة بعد تحريره وهو يتجه نحو المياه العميقة.

وأضاف "كان الحوت مرحبا جدا في الحقيقة... لقد أبطأ بالفعل للسماح للشرطة بعمل ما ينبغي لمساعدته. وكأنه كان يعلم".