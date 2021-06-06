بالفيديو.. مذيع يقدم نشرة إخبارية مرتدياً "شورت"

المصدر: ترجمة مروة سليم

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر من خلاله مذيع في شبكة "بي بي سي" وهو يقدم شرة الأخبار مرتدياً "شورت".

وتظهر اللقطات المذيع شون لي، 51 عاماً، وهو يرتدي سترة وربطة عنق من الخصر إلى أعلى، ولكن بشكل مفاجئ أظهرت كاميرات البرنامج أثناء التقاط مشاهد واسعة للاستوديو ارتداء المذيع، لشورت" وحذاء رياضي ظهر من أسفل المنضدة التي يجلس أمامها.

وربما لم يكن يعتقد لي أن الكاميرا ستظهر ملابسه غير الرسمية السفلية، ما دفعه لارتداء لمثل هذا النوع من الملابس أثناء تقديم نشرة الأخبار التي كان يشرح المذيع من خلالها عن قواعد السفر بسبب فيروس كورونا.