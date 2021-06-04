هندية تعود لمنزلها بعد أسبوعين من وفاتها وحرق جثتها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

عادت امرأة هندية مسنة تدعى شاكونتالا جايكواد 76 عاما، الى بيتها، بعد أن اعلن رسميا عن وفاتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا،

وذكرت صحيفة "ديلي ستار"البريطانية، أن الأطباء أبلغ عائلة جيريجاما أنها فارقت الحياة، وأن الإجراءات الوقائية والاحترازية المُشددة بعد الموجة الشرسة التي تواجهها الهند الآن تُعيق أقارب المتوفَّينَ من رؤية جثامينهم بشكل واضح لأن ذلك الإجراء يتم من خلال مسافات كبيرة بين المتوفَّينَ وعائلاتهم وتكون الجثث ملفوفة بالبلاستيك بإحكام.

وصرح ابن شقيق جيريجاما بأنهم حاولوا من قبل زيارتها في المستشفى ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك، وذكر أن الأطباء ظنوا أنها هي المتوفاة وتم نقلها لجناح آخر في المستشفى.

وتوجهت عائلة السيدة للمشرحة واستلموا جثمان امرأة أخرى ولم يتمكنوا من اكتشاف ذلك بسبب تغطية الجثة بشكل مُحكم وحُرقت الجثة وأُديت مراسم الجنازة الخاصة بها.

وتفاجأت أسرة جيريجاما بعد مرور أسبوعين من حرق جثمانها بعودتها إلى منزلها في قرية كريستيانبت وهي حية في الثاني من يونيو الجاري وعندما رأت أقاربها بدأت بعتابهم على عدم قدومهم لاصطحابها من المستشفى بعد شفائها من الفيروس.



وذكرت الصحيفة أن المستشفى عرض على السيدة توصيلها إلى المنزل مقابل 3000 روبية أي ما يعادل 40 دولارا لكنها أصرت أن تذهب إلى منزلها بمفردها واختارت أن تمشي أغلب المسافة.