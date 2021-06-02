بالصور.. زوجان يسقطان من شرفة منزلهما بعد انهيارها بسبب شجار

المصدر: ترجمة مروة سليم

سقط زوجان روسيان من شرفة منزلهما في شارع سان بطرسبرج بموسكو اثر مشاجرة نشبت بينهما، وذلك كما ذكرت "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن أحد المارة التقط فيديو لأولغا فولكوفا ويفغيني كارلاغين أثناء لحظة سقوطهما بعد انهيار جزء من شرفة المنزل بالطابق الثاني.

وهرع إليهم الماراة على الفور للاطمئنان عليهما وابلاغ الاسعاف التي نقلتهما إلى المستشفى.

وذكرت التقارير الطبية أن كلا الزوجين عانى من كسور في الأطراف لكن حياتهما ليست في خطر، كما يقوم مكتب المدعي العام في سانت بطرسبرج بالتحقيق في سلامة الشرفة، وإنهم يحققون لمعرفة ما إذا كانت الشرفة في حالة سيئة، ما قد يؤدي إلى الملاحقة القضائية في المستقبل لمالك البناية السكنية، إذا تم العثور على الحادث بسبب كون الهيكل غير آمن.

الصور نقلاً عن "ديلي ميل".