يسكب العسل على جسد طفله ويتركه للحشرات في مصر

المصدر: مروة سليم - دبي

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على أب بتهمة تعذيب طفله بعد أن سكب عليه العسل وتركة للدغات الحشرات كوسيلة لعقابه، في إحدى القرى التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن أم الطفل محمد 7 سنوات استعانت بإحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، في نشر صورة لابنها وهو مقيد بهذه الطريقة، بعد أن شل والده حركته بتقييد يديه ورجليه من الخلف، وربطهما بخشبة حتى لا يستطيع حتى الزحف على بطنه، وقد تجمعت حوله الحشرات بشكل كبير.

ونشرت والدة الطفل نداء استغاثة مرفقا بالصورة" عبر "فيس بوك"، قالت من خلاله "أب يعامل ابنه بعنف شديد ولا أستطيع أن أعمل أي شيء، يهددني بتشويه سمعتي، أرجوكم المساعدة والحماية منه، هي طريقة عقابه معانا أنا وابني يضرب ضرب شديد ويربط ثم يرميه فوق السطح ودهن جسمه عسل أسود علشان الحشرات تاكل جسمه، هذا الطفل عمره 6 سنوات ونصف، أرجو المساعدة ومكان أعيش في أنا وأولادي".

وبعد انتشار الصورة بشكل واسع بين صفحات "فيس بوك"، تحركت نجدة الطفل، وتوصلت لأم الطفل، وتم تقديم بلاغ إلي النيابة العامة في شبين القناطر للتحرك فوراً لفتح تحقيق في الواقعة وطلب تحريات المباحث حولها.

وأحيل الأب إلى النيابة التي أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعي لبيان الإصابات التي لحقت به وملابساتها.

من جانبها قالت صحيفة "المصري اليوم"، نقلاً عن ما أدلت به الأم خلال التحقيقات، إن الواقعة حدثت يوم 25 مايو الماضي، حيث فوجئت أثناء عودة الأب من عمله كسائق مركبة "توك توك" بقيام أحد الجيران بإخباره أن نجله قفز على سطح منزلهم للسرقة وهو ما استفز الأب وقام بتقييد الطفل وسكب العسل عليه وتركه على السطح.