كلاب تنهش طفل وتقتله أمام عيني والده في السعودية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

لقي طفل سعودي، حتفه بعدما نهشته كلاب ضالة بينما كان في نزهة مع أسرته في منطقة الهفوف بمحافظة الإحساء.

وقال عبد الرحيم الحمد، والد الطفل، تركي، لقناة "الإخبارية " السعودية بأن أكثر من 15 كلبا هاجموا نجله.وأوضح إن كلبا واحدا هاجمه في البداية ثم تجمعت الكلاب حوله من جميع الاتجاهات وحاصرته وقد شاهده وهو ينزف دما.

واضاف أنه استطاع تحريره من بين الأنياب قبل نقله إلى مستشفى ، وظل الطفل يعاني لمدة أسبوع حتى فارق الحياة أمس .



وكانت مدينة الرياض قد شهدت، في مارس الماضي، حادثة مماثلة عندما نهشت "الكلاب الضالة" جسد طفلة صغيرة لم تتجاوز أربع سنوات ما أدى إلى وفاتها