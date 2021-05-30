بالفيديو.. القبض على "بلوجر" بسبب كلب

المصدر: ترجمة مروة سليم

ألقت قوات الأمن الهندية القبض على صانع محتوى "بلوجر"، بعد أن ربط بعض البالونات في كلبه وأطلقه في الهواء، وذلك كما ذكرت صحيفة "هندوس تايم".

وأضافت الصحيفة أن تصرف "البلوجر" جواراف شارما البالغ من العمر 31 عاماً والذي يتابعه أكثر من 4 ملايين متابع عبر مواقع التواصل الإجتماعي أثار حفيظة منظمات رعاية الحيوانات في الهند، ما دفعهم لتدشين حملة استهجان واسعة النطاق. وتم اعتقاله بتهمة القسوة وتعريض حياة أحد الحيوانات للخطر.

وقدم جواراف شارما اعتذاره مؤكداً أنه اتخذ جميع الإجراءات الاحترازية قبل إرسال الكلب الأليف في الهواء، إلا أن الشرطة أصرت على تحويله للمحاكمة.