بالفيديو.. مذيع يفاجأ بحشرة كبيرة تقف على رقبته!

المصدر: ترجمة مروة سليم

أظهر مقطع فيديو بثته عدة مواقع عالمية، لحظات تعرض مذيع إلى موقف حرج، حيث فوجئ بحشرة كبيرة تصعد إلى رقبته أثناء استعداده لبث مباشر، وذلك كما ذكرت صحيفة "لو غارديان".

وأضافت الصحيفة أن مانو راغو، كبير مراسلي "سي ان ان" للكونغرس الأميركي كان يستعد للتصوير بث مباشر، بينما فاجأته حشرة كبيرة تدعى "زيز الحصاد" تصعد على رقبته.

ونشرت شبكة "سي ان ان" مقطع فيديو يوثق رد فعل المذيع فور اكتشافه الحشرة وهي تسير على ملابسه وتصعد على رقبته، حيث فزع مانو راغو، بعد اكتشافه الحشرة الضخمة.