كلب يسرق كيس "نقانق" من محل جزارة في البرازيل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشر صاحب كلب لقطات تظهر حيوانه الأليف وهو يحمل كيس من النقانق بعد أن سرقه من محل جزارة في ساو باولو بالبرازيل، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".

وأضافت الصحيفة أن الكلب الذي يدعى مويسيس سرق 5 كيلوغرامات من النقانق، حيث تم تصوير الواقعة من قبل مالك الكلب وهو يسير على الطريق بينما يمسك بفمه كيس النقانق، ليقوم بعد ذلك صاحبه بدفع الأموال إلى صاحب محل الجزارة، حسبما ذكرت الصحيفة البريطانية.

وأفاد التقرير، أن الجزار يعطي للكلب بعض الطعام عندما يذهب مع صاحبه إلى المتجر في كل مرة، إلا أنه هذا لم يمنعه من سرقة كيس النقانق.