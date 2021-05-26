بالفيديو.. حفل زفاف في الجو!

المصدر: ترجمة مروة سليم

أقدم زوجان هنديان على اقامة حفل زفافهما على متن طائرة، وذلك صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الزوجان حجزا رحلة طيران كاملة مع الأصدقاء والعائلة، من مادوراي بولاية تاميل نادو إلى بنغالور، لتجنب قواعد الإغلاق الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

واضطرا باسم راكيش وداكشينا للزواج على متن رحلة الطائرة التابعة لشركة "سبايس جت" بصحبة 161 مدعواً.

وأمرت هيئة الطيران المدني في الهند بابإجراء تحقيق وجمدت عمل طاقم الطائرة.

من جانبه قال متحدث باسم شركة "سبايس جت" إنه تم إطلاع الوكيل والركاب والضيوف، كتابياً وشفهياً، بمعايير التباعد الاجتماعي والسلامة التي يجب اتباعها وفقا لإرشادات فيروس كورونا في كل من المطار وعلى متن الطائرة طوال الرحلة".

وأضاف المتحدث "على الرغم من الطلبات والذكيرات المتكررة، لم يتبع الركاب إرشادات فيروس كورونا".