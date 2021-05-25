ليفربول.. القبض على تاجر مخدرات بسبب قطعة جبن!

المصدر: ترجمة مروة سليم

تسببت بصمات يد متهم على قطعة جبن في القبض عليه بتهمة الإتجار في المخدرات في ليفربول، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا غارديان".

وأضافت الصحيفة أن الشرطة تمكنت من معرفة هوية المتهم من بصمات أصابعه التي تركها على قطعة الجبن.

وكان كارل ستيوارت 39 عاماً، قد شارك صورة له عبر تطبيق "انكروشات" وفي يده قطعة من الجبن، حيث تم تحليل كفه وبصمات أصابعه من هذه الصورة، بعد أن نجح ضباط الطب الشرعي بتحسين الصورة، ما سمح لأخصائي بصمات الأصابع بالتعرف على المتهم الذي ثبت أنه يتاجر في أدوية مخدرة والهروين.

وقضت محكمة التاج في ليفربول يوم الجمعة الماضي، بالحكم عليه لمدة 13 عاماً وستة أشهر.

وأوضحت "ذا غارديان" أن معظم رواد تطبيق "انكروشات" من المجرمين، حيث أنهم يستخدمونه للقيام بنشاط إجرامي بما في ذلك تجارة المخدرات والأسلحة، بالإضافة إلى غسيل الأموال.

كما تم التعرف على حوالي 60.000 مستخدم لـ "انكروشات" في جميع أنحاء العالم ، منهم حوالي 10000 في المملكة المتحدة.