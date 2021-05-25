العثور على كوكايين بمليون يورو في صندوق نفايات موز بألمانيا

المصدر: إيردينج - د ب أ

عثر موظفو شركة لوجستية في مدينة إيردينج بولاية بافاريا الألمانية على كوكايين بقيمة حوالي مليون يورو في نفايات عضوية.

وأعلنت سلطات الجمارك اليوم الثلاثاء أنه قبل ذلك بفترة وجيزة كان موظفون آخرون ألقوا في حاوية النفايات صندوقا يحوي ثمار موز.

وجاء في بيان للمكتب: "لم يُعر الموظفون اهتماما بحالة الصندوق، الذي كان يحتوي على جسم غريب ملفوف بشريط لاصق والذي تبين الآن أنه الكوكايين المضبوط، وتم اكتشاف الكوكايين في منتصف مايو الجاري.

وبحسب بيانات سلطات الجمارك، تم شحن الموز العضوي من الإكوادور عبر هولندا، وتسليم ما مجموعه 1150 صندوقا إلى تجار في إردينج، ووزع معظمها على متاجر المواد الغذائية في جميع أنحاء بافاريا.

وعندما تم تفتيش الصناديق المتبقية، لم يعثر ضباط الجمارك على مخدرات أخرى.