فيديو مؤثر لأب كويتي يستقبل ابنته في المطار

المصدر: مروة سليم - دبي

لاقى مقطع فيديو اعجاب العديد من رواد مواقع التوصل الإجتماعي وأعادوا نشره بشكل واسع بين صفحاتهم حيث أظهرت لقطات المقطع لحظات مؤثرة لأب كويتي يستقبل ابنته التي كانت تدرس خارج البلاد.

وتوضح اللقطات الأب وهو يغني داخل صالة الاستقبال بمطار الكويت حاملًا بيده إكليلًا من الزهور خلال استقبال ابنته.

وفور أن رأى الرجل ابنته بدا في الغناء لها بصوت عال، ثم قلدها بباقة الزهور واحتضنها وسط فرحة كبيرة من الحضور الذين انهالوا عليهما بالزغاريد.

وتوالت التعليقات التي أشادت بموقف الأب وطريقته في إدخال السعادة على ابنته بعد تخرجها وعودتها إلى بلادها.