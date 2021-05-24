بالفيديو.. طبيب شرعي مصري يروي تفاصيل عمله في المشرحة

المصدر: مروة سليم - دبي

قال الطبيب الشرعي الدكتور محمد الشيخ، أثناء لقائه في برنامج نص الكلام مع الإعلامية راغدة شلهوب المذاع عبر قناة "النهار" المصرية، إن الطبيب الشرعي يجب أن يكون الخوف منزوع من قلبه لأنه لو شعر بالخوف لن يستطيع العمل.

وأضاف الطبيب إنه يسمع في بعض الأحيان بعض الأصوات التي يعتقد أنها صادرة من جثث الموتى، لكن بعض الأطباء يفسرون ذلك أنه ربما يكون مجرد هلاوس ليس لها أساس من الصحة.

من جانبه قال الدكتور محمد وهدان أستاذ الدراسات الاسلامية بجامعة الأزهر إن هذه الأصوات التي قد يسمعها بعض الأطباء من العاملين في المشرحة ليس لها علاقة بالموتى.

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