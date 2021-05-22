اصابة المطرب المصري علي الحجار بـ"كورونا"

المصدر: مروة سليم - دبي

أعلن الفنان المصري علي الحجار، مساء أمس، عن إصابته هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وطالب الحجار من جمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" الدعاء لهما بالشفاء.

وقال الحجار، في تدوينة على "فيس بوك": "زارنا الضيف الثقيل أنا وزوجتي الحبيبة.. الحمد لله علي كل شيء.. دعواتكم بالشفاء".

يشار إلى أن عددا من الفنانين والفنانات في مصر أصيبوا بفيروس كورونا، آخرهم الفنان سمير غانم الذي توفي الأول من أمس، كما أصيبت زوجته أيضاً الفنانة دلال عبد العزيز، والتي لا تزال تتلقى العلاج داخل المستشفى.

وكان الحجار قد احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده وسط أجواء عائلية، حيث شارك متابعيه وجمهوره بصور من الاحتفال الذى توسط فيه أولاده في منزله، وكتب قائلاً: "أنا وأولادي في عيد ميلاد عائلي".



