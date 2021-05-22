راكب يفقد حذاءه وهاتفه في مطار ألماني والسبب!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعرض رجل لسرقة هاتفه المحمول وحذائه بعد أن خلعه للنوم قليلاً في مطار دوسلدورف بألمانيا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وعثرت الشرطة الفيدرالية الألمانية على السارق بعد 20 دقيقة من خلال تسجيل كل شيء بواسطة كاميرات الفيديو المراقبة الخاصة بالمطار.

وألقت الشرطة القبض على الجاني في المطار وكان رجل يبلغ من العمر 38 عاما، ويحمل الأغراض المسروقة معه وما زال يتجول بها، وقالت الشرطة إن الراكب الإسباني البالغ من العمر 43 عاماً، شعر بسعادة غامرة لمواصلة رحلته وهو يرتدي حذاءه ويملك هاته الباهظ الثمن.