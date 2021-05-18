إستيقظت من نومها لتكتشف أنها أنجبت طفلة!

المصدر: ترجمة مروة سليم

فاجأت امرأة كندية رواد موقع "تيك توك"، بقصتها عن ولادتها لطفلتها وهي نائمة بعدما طلب حساب على "تيك توك" من متابعيه الحديث عن قصصهم الغريبة مع الولادة، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن إيمي دنبار صدمت مشاهدي مقطع الفيديو الذي حصد على 630 ألف مشاهدة بعد أن شاركت به للحديث عن قصتها مع الولادة، حيث قالت من خلال المقطع إنها بعد 12 ساعة من المخاض في المستشفى، تم إعطاؤها حقنة "إبيديورال"، ما ساعدها على تخفيف بعض آلامها والحصول على قسط من النوم.

وأضافت دنبار أنها شعرت وكأنها لم تخلد إلى النوم إلا دقيقة واحدة فقط.

وعندما عادت الممرضة للاطمئنان عليها لاحظت من خلال معدات المراقبة الطبية أنها تعرضت لانقباض كبير أثناء نومها، ثم فوجئت أن المرأة فقدت نبضات قلب الجنين على الشاشة.

ودون أي مقدمات اكتشفت الممرضة، الطفلة على السرير، حيث أنها ولدت نفسها بينما كانت نائمة.

وأوضحت دنبار أن الممرضة قالت لها إن الانقباض الكبير الذي شاهدته كان ولادتها، مضيفة "فجأة، امتلأت الغرفة بالكثير من الأطباء والممرضات لفحص طفلتي التي لم تكن تبكي، لذلك بالطبع شعرت بالذعر".

ولكن بعد فحص الطفلة، أعادوها إلى دنبار وأكدوا لها أنها بخير تماماً.