فيديو لطفلة يثير ضجة في مصر

المصدر: مروة سليم - دبي

تداولت مواقع تواصل اجتماعي مقطع فيديو يظهر تعرض طفلة لهجوم شرس من أحد الكلاب الضالة خلال لعبها في أحد شوارع مدينة المستقبل بمحافظة القاهرة.

وأوضحت اللقطات التي سجلتها كاميرات المراقبة الطفلة التي تبلغ من العمر 6 أعوام، أثناء وقوفها أمام أحد المنازل ليهجم عليها الكلب الضال، ويلقي بها على الأرض ويواصل هجومه عليها.

وظل الكلب يهاجم الطفلة لعدة دقائق، بينما هي تحاول المقاومة حتى قام الكلب بسحبها على الأرض وجرها بعيدا عن أعين المارة، ما جعل الطفلة تستلم له، حتى رآها رجلين، وأسرعا نحوها حيث نججحا في انقاذها.

وعقب تداول فيديو هجوم الكلب على الطفلة، وجه عدد كبير من المواطنين المصريين نداءات استغاثة للمسؤولين للقضاء على تلك الكلاب الضالة المنتشرة في بعض الشوارع.

وتسبب الهجوم في إصابة الطفلة بإصابات بالغة في وجهها و يدها اليسرى، حيث استدعى تدخل طبي بإجراء عملية جراحية في يدها.

الفيديو نقلا عن "مصر ثلاثين"