وفاة الفنانة نادية العراقية إثر إصابتها بـ "كورونا"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توفيت صباح اليوم، الفنانة نادية العراقية، عن عمر ناهز الـ57 عاماً، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

وأعلنت ابنتها الخبر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت: "ماما انتقلت إلى رحمة الله تعالى، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة على روحها الطيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت ابنة الفنانة الراحلة قد كتبت في وقت سابق عبر صفحة والدتها الشخصية في "فيس بوك": «أنا مي، ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جداً من يومين، أرجوكم أدعو لها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي، أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة".

وتابعت: "اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه"، وكانت الفنانة الراحلة سجلت تعليقاً عن انتشار الإصابة بفيروس كورونا بين عائلتها، قائلة: "هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد، مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثة وإتكسرت".

واستكملت: "اللي جتله كورونا يحكيلي عمل إيه وهل هناك أطباء ييجو البيت يعملو تحاليل دم، دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير".