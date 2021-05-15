عائلة سعودية تعفو عن قاتل ابنها بمناسبة " عيد الفطر"

قامت أسرة سعودية بالعفو عن قاتل ابنها بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكرت صحيفة "عكاظ" إن اسرة الضحية اجتمعت مساء الخميس، واتخذت قرارا بالعفو عن القاتل، وهو جارهم، دون مقابل، بعد صدور الحكم من المحكمة“.

وقال محمد زامل الواهبي وهو شقيق الضحية أن والدته وأشقاءه أجروا اتصالا هاتفيا بوالدة القاتل هنؤوها فيه بعيد الفطر المبارك وزفوا لها خبر العفو عن ابنها، مضيفا أن الأسرة عفت عن القاتل طلبا للأجر والمثوبة من الله .

ووجدت هذه البادرة الطيبة صدى واسعا لدى أفراد المجتمع وفي مقدمتهم ذوو المعفو عنه