طائرة تهبط اضطراريا في طريق سريع ببولندا

المصدر: وارسو - د ب أ

هبطت طائرة خفيفة في وقت مبكر صباح اليوم، على طريق سريع بالقرب من بلدة تشيستوخوفا في بولندا، بعد أن لاحظ الطيار عطلا في المحرك.

وكان الطيار 34 عاماً، قد أقلع من فرتسواف غربي بولندا وكان متجها شرقا إلى جاشوف، لكنه بعد اكتشاف العطل، توجه للهبوط اضطراريا في مهبط نادي الطيران الواقع بمدينة تشيستوشوفا.

غير أنه أثناء التحليق بالطائرة، لاحظ الطيار امتدادا طويلا على الطريق السريع "إيه 1"، وقرر أنه أكثر أمانا للهبوط وهبط على الطريق، وفقًا لما نقلته قناة قناة "تي في إن 24" عن ضابط شرطة محلي.

ولم يصب أحد جراء الحادث. وذكرت القناة أنه سيتم سحب الطائرة الخفيفة بعيدا إلى ورشة صيانة.