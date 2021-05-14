صاعقة تقتل 18 فيلا في الهند

المصدر: جواهاتي - رويترز

قال مسؤولون محليون اليوم، إن قرويين عثروا على قطيع يضم 18 فيلا آسيويا نافقا في ولاية آسام في شرق الهند، وأضافوا أن صاعقة قوية ربما تكون السبب.

وقال إم.كيه. يادافا مسؤول الحياة البرية المحلي لرويترز إن القرويين عثروا على جيف 14 فيلا نافقا في مكان واحد وأربعة أخرى متناثرة عند سفوح التلال في محمية كوندولي على بعد 160 كيلومترا من ديسبور عاصمة الولاية.

وصرح باريمال سوكلابايديا وزير الغابات والحياة البرية في الولاية بأن حكومة الولاية أمرت بفتح تحقيق في هذه الواقعة.

وأضاف "يشير تقرير مبدئي إلى أن الوفاة قد تكون بسبب البرق، وإن كنا في حاجة لاستجلاء الأمر عبر فحوصات الطب الشرعي لمعرفة إن كان هناك سبب آخر مثل التسمم أو المرض".