فنانة مصرية تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش

المصدر: مروة سليم - دبي

كشفت الفنانة المصرية زينب غريب أنها تعرضت للتحرش الجنسي من دكتور بيطري، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن المصرية".

وأضافت الصحيفة أن غريب بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية في واقعة تعرضها للتحرش على يد طبيب بيطري.

وقالت الفنانة المصرية في حوار صحافي مع جريدة "الوطن"، إنها ذكرت تفاصيل الواقعة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لتشجيع وتوعية الفتيات بعدم السكوت عند تعرضهن للتحرش والإصرار على أخذ حقوقهن التي كفلها لهن القانون، والذي يعاقب المتحرش بالحبس من 3 إلى 7 سنوات.

وكانت غريب قد نشرت في تدوينة عبر حسابها على "فيس بوك": "لما نتربى كبنات على الخوف والسكوت فيحصل ان واحد يتحرش بيا النهاردة، يتقال لي إسكتي وعدي أو ده مريض والمسامح كريم، وازاي يبقى الطلب ده من واحدة ست زيها زي بالظبط".

وتابعت في ذات المشور قائلة "أنا مش فاهمة الأمهات اللي لو ابنها قتل، أغتصب، أو تحرش تتدافع عن ابنها وتنسى إني في مقام بنتها برده، فعلا محتارة ما بين أساعد الأم وأتنازل عن حقي ولا أقول لها يا حجة ابنك متحرش ولازم يتعاقب.. والأغرب إنه دكتور بيطري وعلى ما يبدو افتكرني جاموسة ماشية قدامه".