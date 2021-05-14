بالفيديو.. يطهو البيتزا على بركان غواتيمالا النشط!

المصدر: ترجمة مروة سليم

استغل رجل أعمال، الحمم البركانية المنبعثة من بركان باكايا في غواتيمالا، في طهو البيتزا، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن ديفيد غارسيا دأب على طهي البيتزا فوق الحمم البركانية المنبعثة من بركان باكايا، والتي بدأت في الثوران مرة أخرى في فبراير الماضي.

وتوضح اللقطات المصورة غارسيا وهو يرتدي ملابس واقية ويخبز البيتزا على صفائح معدنية خاصة، يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 1800 درجة فهرنهايت.

يخوض مغامرة غريبة قرب بركان نشط لإطلاق موجة جديدة من الهوس بالطعام.

وقالت "ديلي ميل" إن السياح يتدفقون عادة إلى الجبل للحصول على شريحة منه ونشر صورهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن بركان باكايا واحداً من ثلاثة براكين نشطة في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى ويمكن رؤية ثوراناتها من العاصمة غواتيمالا أي على بعد حوالي 15 ميلاً.