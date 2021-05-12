شاركونا بمقاطع فيديو لبهجة عيدكم واربحوا جائزة قيمة

المصدر: مروة سليم - دبي

شاركونا بمقاطع فيديو لبهجة عيدكم مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

يرجى ارسال المشاركات عبر واتس أب 0501065704 ، وسيحظى أكثر 3 مقاطع مشاهدة على جائزة قيمة من الإمارات اليوم.

ملاحظة: يرجى ارسال اسم صاحب المقطع.

https://www.instagram.com/p/COxwricnHke/?igshid=11u4t6u78zf19

شاركونا بمقاطع فيديو لبهجة عيدكم مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية على واتس أب 0501065704

وسيحظى أكثر 3 مقاطع مشاهدة على جائزة قيمة من #الإمارات_اليوم #سعادتنا_في_سلامتنا pic.twitter.com/Oud00tZxnG — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 12, 2021