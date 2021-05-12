شاركونا بمقاطع فيديو لبهجة عيدكم واربحوا جائزة قيمة

المصدر:
  • مروة سليم - دبي
التاريخ:

شاركونا بمقاطع فيديو لبهجة عيدكم مع الالتزام بالاجراءات الاحترازية.

يرجى ارسال المشاركات عبر واتس أب  0501065704  ، وسيحظى أكثر 3 مقاطع مشاهدة على جائزة قيمة من الإمارات اليوم.

ملاحظة: يرجى ارسال اسم صاحب المقطع.

 

https://www.instagram.com/p/COxwricnHke/?igshid=11u4t6u78zf19

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