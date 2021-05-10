يحتفظ بـ"سن" قرش هاجمه والتهم ساقه في استراليا!

المصدر: ترجمة مروة سليم

حصل رجل أسترالي على حق الإحتفاظ بسن قرش أبيض كبير كان قد هاجمه وترك سنه عالقة في لوح التزلج الخاص به، أثناء ممارسته رياضة ركوب الأمواج في خليج فيشري بولاية ساوث، في أبريل عام 2015، وذلك ككا ذكرت صحيفة "نيو بوست"

وأضافت الصحيفة أن بلويز، 32 عاماً، كان يمارس رساضة ركوب الأمواج عندما صدمه من الخلف قرش أبيض كبير، يبلغ طوله 5.5 من الأمتار.

وخضع بلويز، لعلاج قدمه بعد أن استطاع صديقان إعادته إلى الشاطئ، ونُقل بعدها إلى المستشفى في مدينة أديلايد، حيث دخل حينها في غيبوبة لمدة 10 أيام بعد تعرضه للهجوم.

ورغم أن قوانين الولاية تحظر على مواطنيها امتلاك أجزاء ذات صلة بأنواع حيوانية محمية، لكن الولاية استثنته من ذلك، وقال بلويز، إنه يحتفظ بالسن على سبيل "التذكار"، بعد أن وجدته الشرطة عالقاً في لوح التزلج الخاص به.