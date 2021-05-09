طائرة خاصة تمس سيارة أثناء هبوطها في ألمانيا

المصدر: بالنشتيت - د ب أ

مست طائرة صغيرة أثناء شروعها في الهبوط سيارة تسير في أحد الطرق مسا خفيفا.

وصرح قائد قوات الإطفاء بأن العجلة الأمامية للطائرة تمزقت جراء الحادث وأضاف أن الطيار استطاع أن يوجه الطائرة نحو المدرج المؤدي إلى ساحة الطيران وانزلق بالطائرة هناك مسافة نحو 200 متر.

ولم تحدث إصابات للزوجين اللذين كانا على متن الطائرة وتمكنا من النزول من على متن الطائرة بنفسيهما.

وقدمت خدمة الإسعاف الرعاية لقائدة السيارة ورضيعها "ثمانية شهور" ثم نقلتهما إلى المستشفى كإجراء احترازي.