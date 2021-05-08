مصر.. حبس 4 متهمين عذبوا طفلين بدنياً

المصدر: مروة سليم - دبي

أمرت النيابة العامة المصرية حبس 4 متهمين باحتجاز طفلين وتعذيبهما بدنيا بمنطقة عين شمس بالقاهرة، وذلك كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام المصري قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي لطفل يتنمر عليه شخص ويعتدى عليه بالضرب.

وأوضحت التحقيقات أن الطفل المعتدى عليه الذي يبلغ من العمر 15 عاماً شهد بأن أحد المتهمين استوقفه وفتاة من ذويه كانت رفقته حال سيرهما بالطريق العام - بدائرة قسم شرطة عين شمس- شاهراً في وجهيهما سلاحاً أبيض، ثم اقتاده واثنان آخران إلى المسكن -محل الواقعة- واقتادوا الفتاة إلى سطحه، واحتجزوهما لما يقارب ثلاث ساعات اعتدوا عليهما خلالها بالضرب وقصوا أجزاء من شعرهما لإهانتهما ثم أطلقوا سراحهما.

وشهدت الفتاة في تحقيقات النيابة العامة بذات مضمون مضيفة أن والدة أحد المتهمين شاركتهم في ارتكاب الواقعة.

وكانت تحريات الشرطة قد أسفرت عن صحة ارتكاب الواقعة وتمكنت من تحديد هوية المتهمين الأربعة "ثلاث فتيان ووالدة أحدهم" والقبض عليهم.