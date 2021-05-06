اقتراب كويكبين عملاقين من الأرض

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) أن كويكبين عملاقين سيقتربان من الأرض هذا الأسبوع أثناء دورانهما حول الشمس، حجم أحدهما يعادل ملعب كرة قدم، بحسب ما جاء في موقع "عكاظ".

وسيمر الكويكبان 2021 HC3 و2021 AE4 على بعد 18 ضعف المسافة التي تفصل الأرض عن القمر، أي نحو 4.3 مليون ميل، ورغم ذلك سيلاحظ سكان الأرض سطوعهما.

ويقدر العلماء حجم الأول بـ984 قدما، أي أكبر من ملعب «إمباير ستيت»، فيما يبلغ قطر الثاني 853 قدما. بدورها، تقول «ناسا»: «لا طريقة لتجنب خطر تصادم أي كوكب بالأرض، حتى لو منحنا 6 أشهر استعداداً لذلك».