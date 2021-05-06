تكتشف خداع خطيبها لمدة عامين بفضل كورونا

المصدر: ترجمة مروة سليم

استطاع خطيب خداع خطيبته لمدة عامين حيث كذب عليها بشأن هويته الحقيقية، وتم كشفه بعد إدعائه إصابته بكورونا والذهاب إلى المستشفي، وذلك كما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن كاثرين لجأت إلى الشرطة للبحث عن خطيبها الذي كان قد أخبرها منذ بدء جائحة كورونا، أنه ربما يكون مصاباً بأعراض الفيرو، وقال إنه يفكر بالذهاب إلى المستشفى لأنه كان يعاني من وعكة صحية، لكنه بدأ يشعر بتحسن مع مرور الوقت، وبدأ الشاب يتوقف عن التواصل مع كاثرين، ولم يعد يرد على اتصالاتها أو رسائلها، ما دفعها للخوف من حدوث الأسوأ.

واكتشفت الفتاة خداع الشاب بعد أن أبلغها رجال الشرطة أن الشاب الذي قدمت بلاغاً باختفائه لم يكن موجوداً، وعلقت على ذلك في مقطع فيديو نشرته على "تيك توك" قائلة "لم يخدعني بتزوير وفاته فحسب، بل كذب علي أيضاً لمدة عامين".