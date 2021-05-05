سجن 3 شبان كمبوديين بسبب جهودهم لزيادة الوعي « البيئي»

أصدر قاض كمبودي حكما بالسجن ضد ثلاثة نشطاء شباب، اليوم الأربعاء، قائلا إن جهودهم لزيادة الوعي بشأن قضايا بيئية في البلاد، ترقى إلى مستوى "التحريض".

وذكر موقع "فويس أوف ديموكراسي" المحلي، أنه تم صدور أحكام بالسجن ضد فوين كيورياكسمي ولونج كونتيا وتون راثا تتراوح بين 18 و20 شهرا، بسبب "التحريض على زعزعة الأمن الاجتماعي".

والثلاثة، الذين تم تغريم كل منهم ألف دولار، أعضاء في منظمة "الطبيعة الأم" المعنية بالنشاط البيئي.



كما أدانت المحكمة غيابيا الشريك المؤسس في المنظمة اليخاندرو غونزاليز-دافيدسون وعضوا آخر يدعى تشيا كونتين.

وفي بيان، انتقد فيل روبرتسون نائب مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية لشؤون آسيا اضطهاد المحكمة "المهين وغير المقبول" للنشطاء.