الهند.. يساعد زوجته على الزواج بمن تحب

المصدر: ترجمة مروة سليم

أقدم زوج على تطليق زوجته، لتتمكن من الزواج من حبيبها، في واقعة غريبة شهدتها مقاطعة خاغاريا في بيهار الهندية، وذلك كما ذكرت صحيفة "نيوز 18"، نقلاً عن موقع "بيهار تايمز" الهندي.

وأضافت "نيوز 18" أن أحداث فيلم سانجاي ليلا بهنسالي ، هوم ديل دي تشوك سانام الذي تم عرضه عام 1999، تكررت أحداثه في الحياة الواقعية بعد أن أقدم أوتام ماندال من تطليق تزويج زوجته بعد أن طلقها لأحد أقربائه.

وكانت سابنا كوماري المتزوجة من أوتام ماندال منذ عام 2014، قد التقت بـ راجو كومار، وهو أحد أقارب طليقها، وكان أصغر منها، حيث كان الاثنان على علاقة غرامية لبعض الوقت قبل أن يكتشف أوتام ذلك.

وقال أوتام لـموقع "تايمز ناو" كما قالت "نيوز 18"، إنه أصيب بالصدمة وكان ضدها، حتى والديها وأصهارها حاولوا إقناعها لإنقاذ زواجهما ، لكنها استمرت، في علاقتها معه، مضيفاً أن علاقته وطليقته بدأت في التدهور حيث بدأ الاثنان في الخلاف حول هذه القضية، لكنه في النهاية وافق على علاقة سابنا ووافق على تزويجها لراجو، وذلك على الرغم من أنه وطليقته لديهما طفلان أيضاً.

وأضاف أوتام قائلاً "كانت حياة ثلاثة أشخاص ستدمر لو لم أفعل هذا. كان هذا هو الحل الوحيد. الآن يمكننا جميعاً أن نكون سعداء".

وظلّ الطفلان مع الأب، حيث رفضت العروس اصطحابهما معها.