بالفيديو.. "رشهم بالبنزين" لأنهم حاولوا سرقته!

المصدر: ترجمة مروة سليم

أظهرت كاميرات المراقبة في محطة بترول بمدينة تشيلي اليت تقع غربي أميركا الجنوبية، لقطات مصورة لرجل وهو يغمر ثلاثة رجال مقنعين بالوقود أثناء قفزهم من شاحنة واندفاعهم نحوه وإلى سيارته، وذلك كما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الرجل كان يقوم بتعبئة سيارته البيضاء بالوقود، ثم وقفت أمامه سيارة أخرى ونزل منها مجموعة من الركاب واتجهوا نحوه، إلا أنه استشعر الخطر سريعاً فور نزولهم ليوجه مضخة البنزين عليهم في كل اتجاه حيث هرعوا مسرعين من مكان محطة الوقود.