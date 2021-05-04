صيني يبيع طفله ليحقق حلمه في السفر مع زوجته الجديدة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت الصحافة الصينية عن حادثة غريبة، إذ أقدم مواطن على بيع ابنه البالغ من العمر عامين مقابل مبلغ من المال ليحقّق حلمه في السفر مع زوجته الجديدة.

وذكرت صحيفة"جنوب الصين الصباحية" ، إن الشرطة اعتقلت الرجل الذي قام ببيع طفله، فيما تم تسليم الأخير إلى عمه.

وأوضحت الصحيفة أن عم الطفل هو الذي يتولّى رعاية ابن شقيقه، وكشف أمر غيابه بعد أن أخذه شقيقه من منزله زاعماً أنه سيسلّمه لوالدته، لكنه في الحقيقة اتفق مع شخص لبَيعه الطفل مقابل 24000 دولار أميركي.

واعترف الوالد شي بأنه باع طفله لزوجين عاقرين بمدينة أخرى مقابل مبلغ مالي قائلاً إنه يتشاجر يومياً مع زوجته وقام ببيع طفله لتخفيف عبء رعاية الأطفال.

وتلقى الأب حضانة ابنه البالغ من العمر عامين، بعد انفصاله عن زوجته السابقة التي اهتمت هي برعاية طفلتين.