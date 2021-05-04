الكشف عن تأثير القهوة على نشاط وكفاءة الدماغ

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف بحث برتغالي حديث عن الأسباب تأثيرات شرب القهوة، لدرجة توصف بالإدمان، على نشاط الدماغ، وفقا لما جاء في موقع "عكاظ".

وقاد البحث اختصاصي الأشعة العصبية نونو سوزا رئيس كلية الطب بجامعة مينهو البرتغالية، وأظهرت النتائج تفاصيل جديدة عن تأثير القهوة على الدماغ، بعدما راقب فريق البحث عبر التصوير بالرنين المغناطيسي تدفق الدم في الدماغ وتنشيط الخلايا العصبية لدى مجموعة من عشاق القهوة وأخرى من غير شاربيها في 3 حالات: الراحة، وأداء مهمة، وبعد تناولها مباشرة.

وتبين أنه هناك بالفعل علاقة بین شرب القهوة ونمط أكثر كفاءة وفائدة من الروابط في ما يتعلق بالتحكم في النشاط والیقظة». وبتعبير آخر، إذا كنت تشعر بمزيد من الیقظة والانتباه بمجرد تناول قهوتك الصباحیة، فقد أكد البحث أن هذه التأثيرات من توابع لفنجان القهوة.

وتوصل الباحثون أيضا إلى أن نشاطًا دينامیكیًا في عدة مناطق من الدماغ تؤكد أن القهوة تزيد القدرة على التعلم والتركيز، إضافة إلى معالجة الذكريات وتخزينها، إلا أنهم وجدوا رابطًا آخر ربما يكون أقل إثارة للدهشة لاسيما أن دراسات سابقة توصلت إليه، وهو أن بعض أدمغة المشاركین في البحث وصلت لدرجة أعلى من التوتر بعد شرب القهوة.