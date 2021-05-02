أطعمة تتسبب في تساقط الشعر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعد الأغذية المولد الرئيس للطاقة في أجسامنا والمصدر الأساسي للفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، ومنها مايعطي الشعر حيوية ولمعانا ومنها ما يتسبب في فقدان الشعر وسقوطه، وفقا لما جاء في موقع "العربية"، وإليكم أبرزها:

1-السكر: أظهرت الدراسات أن مقاومة الأنسولين التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري والسمنة يمكن أن تؤدي أيضا إلى تساقط الشعر أو حتى تؤدي إلى الصلع لدى كل من الرجال والنساء.

2-أطعمة ترفع مستوى الأنسولين: وتتمثل هذه الأطعمة في الدقيق المكرر والخبز والسكر، وكلها أطعمة ذات مؤشر سكري مرتفع، ويمكن أن تسبب هذه الأطعمة اختلالات هرمونية في الجسم، كما وتسبب ارتفاعًا مفاجئًا في الأنسولين والأندروجينات التي ترتبط ببصيلات الشعر ما يترتب عليه تساقطه الشعر.

3-المشروبات الغازية الدايت: لاحتوائها على مادة تحلية صناعية تسمى "الأسبارتام"، والتي وجد الباحثون أنها يمكن أن تلحق الضرر ببصيلات الشعر، فإذا كنت تعاني من تساقط الشعر مؤخرًا فمن الأفضل أن تتجنب المشروبات الغازية الدايت.

4-الوجبات السريعة: وتؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وقد تسبب تساقط الشعر أيضًا، حيث يمكن للأطعمة الدهنية أن تجعل فروة الرأس دهنية، وقد تؤدي إلى انسداد المسام وتصغير بصيلات الشعر، وبالنهاية تساقطه.

5-الإكثار من الأسماك: يمكن أن تؤدي المستويات العالية من الزئبق، المتواجد في الأسماك، إلى تساقط الشعر بشكل مفاجئ.