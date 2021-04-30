ماليزيا.. امرأة تجري عملية جراحية بسبب "رنجة"!

المصدر: ترجمة مروة سليم

اخترقت عظام سمكة حلق امرأة في ماليزيا، وانغمس في عضلات رقبتها، ما أدى إلى تفاقم حالتها الصحية وذلك كما ذكر موقع "لايف ساينس" الطبي.

وأضاف الموقع أن المرأة البالغة من العمر 54 عاماً كانت تتناول وجبة من سمك الرنجة المشوية، حيث فوجئت أنها ابتلعت عظم السمكة عن طرق الخطأ.

وحاولت المرأة أن تتقيأ لإخراج العظمة "الشوكة"، لكنها لم تنجح ثم بدأت تعاني من صعوبة في التنفس ولاحظت أن رقبتها متورمة، فتوجهت إلى المستشفى، حيث لمس الأطباء رقبتها ولاحظوا صوت "طقطقة" أو فرقعة يسمى الخرق، والذي يمكن أن يحدث عندما تدخل فقاعات الهواء إلى طبقة الأنسجة تحت الجلد.

وتوجهت المرأة على الفور إلى قسم الطوارئ بمستشفى قريب من منزلها، حيث لمس الأطباء رقبتها. لاحظوا صوت "طقطقة" أو فرقعة يسمى الخرق، والذي يمكن أن يحدث عندما تدخل فقاعات الهواء إلى طبقة الأنسجة تحت الجلد

واحتاجت المرأة إلى عملية جراحية لاستئصال العظم، وتناولت مضادات حيوية للوقاية من العدوى. وبعد خمسة أيام في المستشفى، اختفت الأعراض تماما، بما في ذلك انتفاخ الرئة تحت الجلد، وتمكنت من العودة إلى المنزل.