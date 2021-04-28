السجن 10 أشهر لأسترالي صور ضباط شرطة يحتضرون

قضت محكمة أسترالية بسجن مواطن 10 أشهر لإدانته بالسخرية من ضباط شرطة وتصويرهم أثناء موتهم إثر حادث على إحدى الطرق السريعة.

واعترف ريتشارد بوسي بالذنب الشهر الماضي بعدما وجهت له المحكمة عدة اتهامات بينها (خرق قواعد السلوك العام).

وكان الرجل البالغ من العمر 42 عاما قضى نحو 300 يوم رهن الاحتجاز على ذمة المحاكمة لذلك يفترض أن ينهي العقوبة خلال أيام.

ووصف القاضي سلوك بوسي بأنه "بلا قلب وقاس ومشين" ورغم ذلك لازالت أسر رجال الشرطة تشعر بأن الحكم محبط لهم بسبب قصر مدة السجن في قضية أثارت غضب الرأي العام في البلاد.