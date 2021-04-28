لرحلة ميمونة.. صيني يلقي عملة معدنية في محرك الطائرة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت الشرطة الصينية القبض على رجل ألقى قطعًا نقدية، في محرك طائرة قبل إقلاعها.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، العمال لاحظوا وجود العملات المعدنية أسفل الطائرة قبل إقلاعها وأبلغوا الطاقم بسرعة، وتم إلغاء الرحلة، وأُجبر جميع الركاب على النزول وانتظار رحلة أخرى.

ويعتقد الكثير من الصينيين أن إلقاء العملات المعدنية باتجاه محركات الطائرات هو "فأل حسن" ويعمل على الحصول على رحلة آمنة.

إلا أنه من الممكن أن تتسبب العملات المعدنية في إتلاف مروحيات الطائرة أو نشوب حريق، والذي من الممكن أن يعرض حياة 148 شخصًا من الركاب والطاقم للخطر.

وفي حالة أخرى أيضًا، ألقت فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا ثلاث عملات معدنية باتجاه محرك طائرة؛ من أجل مساعدة نجل شقيقها في التغلب على الإسهال الذي عانى منه في المطار.